Sparatoria in strada a Seregno: un commando esplode una decina di colpi contro un uomo

Un vero e proprio commando di uomini armati, a bordo di un furgone, ha inseguito e sparato a un uomo di 56 anni questa mattina a Seregno (Monza e Brianza). La vittima, di origini calabresi e residente nel quartiere popolare del Crocione, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Desio: secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita.

La spedizione punitiva per le strade di Seregno

La spedizione punitiva è avvenuta intorno alle 11.30 tra via Wagner e via Locatelli, nei pressi del parco della Porada. Qui il commando armato ha inseguito la Fiat Punto grigia dell'uomo per almeno 500 metri, sparando all'impazzata e raggiungendolo con almeno due colpi di pistola: gli aggressori si sono poi allontanati e sono scomparsi nel nulla, mentre sull'asfalto sono rimasti decine di bossoli. Il 56enne, gravemente ferito, ha prima sbandato prima contro un albero, e poi è fuoriuscito barcollando dalla macchina.

Le indagini dei Carabinieri

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Seregno, che in questo momento stanno ascoltando i tanti testimoni presenti sulla scena. Saranno le indagini a fare luce sull'accaduto che ha sconvolto l'intera cittadina brianzola, e a rintracciare i responsabili di un'esecuzione così feroce: l'ipotesi più accreditata, per il momento, è quella di un regolamento di conti nell'ambito della malavita locale.