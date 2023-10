Sparano con un fucile da soft air contro una scuola: denunciati 5 ragazzi Cinque ragazzi sono stati denunciati perché accusati di aver sparato con un’arma da soft air contro una scuola di Crema.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, giovedì 12 ottobre, sono stati denunciati cinque ragazzi perché accusati di aver esploso alcuni colpi di softair contro una scuola di Crema. I cinque avrebbero tra i 18 e i 21 anni, due di loro avrebbero anche alcuni precedenti mentre tre sarebbero residenti nella provincia di Brescia.

La dinamica

I fatti contestati risalgono alla notte del 10 ottobre: poco prima delle 3, alcune persone hanno segnalato alla centrale operativa che un gruppo di ragazzi stava sparando con un fucile. Chi ha segnalato l'evento, non era in grado però di indicare da dove arrivassero gli spari. Sul posto sono arrivate alcune pattuglie della Radiomobile e della stazione di Camisano. Sono stati così bloccati i cinque ragazzi.

I cinque sono stati denunciati

Tutti sono stati identificati: ai militari hanno raccontato di trovarsi lì solo per scambiare un po' di chiacchiere. Hanno raccontato di essere arrivati sul posto a piedi. In realtà i carabinieri hanno scoperto che una delle automobili che era parcheggiata a pochi metri di distanza, apparteneva a uno dei cinque. Hanno così chiesto di aprire il mezzo: il ragazzo ha però raccontato di non avere le chiavi con sé, ma di averle lasciate a casa di un amico.

Le forze dell'ordine gli hanno detto che lo avrebbero accompagnato a casa a prendere le chiavi. A quel punto ha deciso di recuperarle: le aveva infatti nascoste sotto un altro veicolo parcheggiato più lontano. Una volta aperto il bagagliaio è stato trovato un fucile soft air con un sacchetto che aveva 350 grammi di pallini. Vicino alla scuola e al palazzo c'erano alcuni pallini simili a quelli trovati in auto.

Non sono stati provocati danni. L'arma e i pallini sono stati sequestrati e i cinque denunciati.