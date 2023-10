Precipita da un palazzo davanti a una scuola, morta una ragazza di 17 anni Una ragazza di 17 anni è morta nelle prime ore del mattino del 4 ottobre a Milano. È precipitata da un palazzo nei pressi di una scuola. Sul luogo dell’incidente sono in corso i rilievi della Polizia.

A cura di Fabio Pellaco

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nella mattinata di mercoledì 4 ottobre in via Giovanni Antonio Amadeo a Milano. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe precipitata nel vuoto da un palazzo davanti a una scuola. La tragedia si è verificata intorno alle 7.20 poco prima che gli studenti iniziassero a concentrarsi nel piazzale davanti all'istituto in attesa dell'inizio delle lezioni.

Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica, ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare.

Sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato per chiarire le circostanze dell'accaduto. Dalle prime ipotesi circolate pare si sia trattato di un gesto volontario.

Articolo in aggiornamento.