Spara colpi di pistola dalla finestra e si barrica in casa, paura a Mazzo di Rho

Paura nella mattinata di oggi a Mazzo di Rho, in provincia di Milano, dove un uomo di 43 anni si è barricato dentro casa sua sparando dei colpi di pistola. L'allarme è scattato verso le 12 di oggi, domenica 27 febbraio, quando un famigliare dell'uomo ha chiamato il centralino del 112 per una sospetta intossicazione.

Spara colpi di pistola in strada e si barrica in casa

L'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato sul posto un'ambulanza ma una volta arrivato il mezzo di soccorso, il 43enne avrebbe sparato alcuni colpi verso la strada, fortunatamente senza colpire nessuno. Dopodiché, si è chiuso in casa, al civico 29 di via Gandhi. Sul posto si sono quindi precipitati carabinieri e polizia, allertati dai paramedici. I militari hanno quindi avviato una trattativa con l'uomo grazie all'ausilio delle unità del gruppo intervento speciale che però per il momento non ha portato a risultati.

Area transennata, i vigili del fuoco hanno staccato il gas

Secondo quanto riportato da MilanoToday, l'uomo, un otorinolaringoiatra, potrebbe non essere da solo all'interno dell'appartamento, ma non è chiaro se eventuali persone con lui possano essere ferite o meno. L'uomo, comunque, avrebbe a disposizione diverse armi tutte denunciate. L'area intorno alla palazzina dove vive il 43enne è stata transennata, messa in sicurezza e l'accesso è stato vietato dagli agenti della polizia locale di Rho. Nel frattempo, sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco che hanno precauzionalmente tolgo il gas all'intero palazzo. Ancora presente sul posto un'ambulanza in caso di necessità di soccorso medico.