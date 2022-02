Spacca la vetrina di un negozio con i dischi dei freni e tenta un furto: denunciato Un uomo è stato denunciato dopo che, in una via di Cremona, ha provato a sfondare la vetrina di un negozio per commettere un furto.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha provato a commettere un furto in un negozio tentando di sfondare la vetrina con i dischi dei freni di un'automobile: è successo a Cremona dove un uomo è stato denunciato e dovrà rispondere dell'accusa di furto aggravato e tentato furto. Dopo aver provato a sfondare la vetrina del locale, ha danneggiato alcune auto che erano parcheggiate in strada. A causa di quanto fatto, si è procurato anche una ferita alla mano.

L'uomo trovato con una mano sanguinante

Il responsabile è un pluripregiudicato: dagli approfondimenti dei carabinieri è infatti emerso che avesse diversi precedenti. L'attività che ha preso di mira è un negozio di abbigliamento che si trova in via Brescia. Non riuscendo a spaccare la vetrina, ha deciso di danneggiare due automobili che erano parcheggiate a pochi metri di distanza. Quando i militari sono intervenuti, hanno trovato l'uomo con una mano sanguinante. La ferita è stato il risultato del primo tentativo di danneggiamento. Le portiere delle auto erano infatti aperte e sporche di sangue. Il ladro aveva portato via del denaro che erano nascosto nel portaoggetti e un portachiavi.

Il ladro tradito dalla "mole fisica"

