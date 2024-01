Sottrasse la figlia di due anni al padre, la Procura: “Deve essere assolta” Una donna di 40 anni è accusata di sottrazione di minore per aver portato via la figlia di due anni dal marito e padre della piccola. Per la Procura di Brescia però va assolta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Procura di Brescia ha chiesto l'assoluzione per una donna che era accusata di aver sottratto la figlia di due anni. L'episodio risale all'8 novembre 2017: la bambina adesso ha nove anni. Il padre della piccola, pochi giorni dopo, ha denunciato la moglie ai carabinieri accusandola di aver rapito la bimba. Da quel momento iniziano le indagini culminate in un processo e nella richiesta di assoluzione da parte della Procura.

La donna ha portato la figlia in Moldavia

L'imputata, come raccontato dal quotidiano Il Corriere della Sera, è una donna di quarant'anni che è accusata di sottrazione internazionale di minori. Il marito, un 48enne, si è costituito parte civile. L'uomo lavora come camionista. La coppia è arrivata in Italia nel 1997. A detta del padre della piccola, non ci sarebbero mai stati screzi. A novembre 2017, appena è rientrato a casa, ha scoperto che moglie e bimba non c'erano più.

Le due sono partite dall'aeroporto di Orio al Serio diretta in Moldavia dove poi ha chiesto il divorzio e l'affido esclusivo della bambina.

Leggi anche Come si decide quale Procura deve indagare su Chiara Ferragni e lo scandalo dei pandori Balocco

La testimonianza della sorella e il referto medico del pronto soccorso

Nella giornata di oggi, martedì 30 gennaio, si svolgerà la discussione davanti al giudice Beatrice Purita. L'avvocato difensore della quarantenne, Paolo Botteon, ha portato la testimonianza della sorella della sua assistita: la donna ha infatti tirato fuori un certificato del pronto soccorso che accertavano alcune contusioni causate da "persona nota". Questo elemento sembrerebbe avvalorare la tesi che la donna è scappata per uno stato di necessità. Toccherà al giudice capire se accoglierlo o meno.