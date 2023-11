Sospesa la linea verde M2 della metro a Milano: una persona è stata soccorsa in treno La linea verde M2 è sospesa tra le fermate Cimiano e Caiazzo. Una persona si sarebbe sentita male all’altezza di Lambrate e i soccorsi sono al lavoro. A Loreto non si può cambiare con la linea rossa M1.

A cura di Enrico Spaccini

La linea verde della metropolitana M2 è stata sospesa in entrambi i sensi di marcia intorno alle 8:30 di oggi, lunedì 13 novembre, tra le fermate Cimiano e Caiazzo. Secondo quanto riportato dall'Azienda trasporti milanese, una persona si sarebbe sentita male all'interno di un treno all'altezza di Lambrate e i soccorsi sono ancora in corso.

Per questo motivo, spiega Atm, alla fermata Loreto non è stato possibile cambiare con la linea rossa della metropolitana M1 per diversi minuti.

L'allarme è rientrato in poco più di 10 minuti. I soccorsi si sono conclusi permettendo, così, la ripresa della normale circolazione dei treni su tutta la linea verde M2. Comunque, Atm ha precisato che potrebbero ancora verificarsi alcuni rallentamenti per i prossimi minuti, scusandosi per le eventuali "attese maggiori del solito".