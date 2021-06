in foto: (Immagine di repertorio)

Sono stati trovati a imbrattare una scuola e derubare degli oggetti: nella serata di martedì 22 giugno, i carabinieri della stazione di Sedriano (Milano) hanno denunciato sei minori con l'accusa di tentato furto aggravato e deturpamento e imbrattamento ai danni dell'istituto scolastico per l'infanzia "Aldo Moro" del comune di Vittuone, in provincia di Milano.

I sei ragazzi sono stati colti in flagranza di reato

Il giorno prima, i carabinieri avevano ricevuto una denuncia da parte del personale scolastico: i militari, dopo aver raccolto le testimonianze, hanno così deciso di monitorare la struttura per poter individuare i responsabili. Il giorno seguente i sei minorenni sono stati colti in flagranza di reato. Il gruppo si era introdotto nell'Istituto con l'obiettivo di rubare beni e oggetti custoditi all'interno. Da ulteriori analisi è emerso che i sei sarebbero stati responsabili di quanto accaduto il giorno precedente. Dopo essere stati portati in caserma i minori, su disposizione della procura del tribunale per i minorenni, sono stati poi affidati alle famiglie.

Vandali ultrasettantenni imbrattano auto a Milano

Qualche mese fa altri vandali si sono resi protagonisti a Milano. Due ultrasettantenni sarebbero responsabili del deturpamento di alcune auto parcheggiate nei pressi del passo carraio dell'edificio in via Quadronno. I due anziani avrebbero tracciato a terra il perimetro con della vernice gialla, per poi imbrattare le auto con lo stesso prodotto. In questi mesi sono state diverse le denunce presentate alle forze dell'ordine. Sulla base di quanto riferito da alcuni testimoni, i due responsabili sarebbero una coppia di anziani residenti in zona.