Sono iniziati i concerti nella metro di Milano: così i mezzanini diventano luoghi di intrattenimento

A cura di Ilaria Quattrone

Siamo soliti pensare alle stazioni di metropolitane come luoghi di passaggio: degli spazi dove a farla da padrona è la corsa contro il tempo. Eppure sembrerebbe esistere un modo per far sì che i mezzanini diventino un luogo di incontro e non più di scontro: questo modo a Milano prende il nome di Sound Underground. Si tratta di un progetto nato dalla collaborazione tra Atm (l'azienda che si occupa dei trasporti milanesi) e Open Stage.

Oggi il primo concerto nella metro Garibaldi

Nella giornata di oggi, martedì 17 maggio, si è svolto il primo concerto nella metropolitana M2 Garibaldi. Cinque artisti emergenti si sono esibiti davanti a un nutrito gruppo di passeggeri: a "salire sul palco" sono stati Emit, finalista di Musicultura 2022, la cantante Cance nonché vincitrice del festival "Musica contro le mafie", la band milanese Ode, la cantante pop Marchettini e il busker Ivan Kp.

Chi si potrà esibire e quando ci saranno i concerti

"L'obiettivo è quello di offrire spazi definiti per dare la possibilità a tutti di esprimere la propria arte e far vivere la metropolitana come luogo di opportunità, intrattenimento e incontro", si legge in una nota stampa diffusa da Atm. Tutti coloro che vorranno far conoscere il proprio talento potranno tranquillamente esibirsi: per farlo basterà prenotarsi sull'app di Open Stage. Dall'azienda fanno sapere che i concerti saranno previsti tutti i giorni tra le 15 e le 17 e ancora tra le 19 e le 21. Per il momento le esibizioni saranno organizzate nelle stazioni di Garibaldi e di Loreto M2. Gli artisti potranno si esibiranno nell'area interna ai tornelli.