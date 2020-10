Tragedia nella tarda mattinata di oggi, domenica 4 ottobre, a Sondrio. Un ragazzo di 26 anni è stato trovato morto nella sua camera d'albergo, il lussuoso Grand Hotel della Posta. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata attorno alle 13: sul posto, nella centrale piazza Garibaldi, sono state inviate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso ma per il 26enne, di cui al momento non si conosce l'identità, non c'era ormai più niente da fare.

Il cadavere del 26enne scoperto dal personale dell'hotel

A scoprire il cadavere del ragazzo è stato il personale dell'hotel: il giovane avrebbe dovuto lasciare la stanza del lussuoso albergo, un cinque stelle, nella mattinata di oggi entro le 11, ma da quanto appreso non si è recato neanche a fare colazione. Segno, forse, che era già deceduto da diverse ore. Dal momento che non riuscivano a mettersi in contatto col cliente, i dipendenti dell'albergo si sono recati nella sua camera, facendo la macabra scoperta.

Sulla vicenda indaga la polizia: non si esclude alcuna ipotesi

Assieme al personale paramedico del 118 nell'hotel sono intervenuti gli agenti delle volanti e i poliziotti della squadra mobile della questura di Sondrio, cui spetteranno le indagini per cercare di capire cosa sia avvenuto nella stanza d'albergo. Dalla questura del capoluogo di provincia al momento non trapelano informazioni su cosa sia stato trovato all'interno della stanza, se fosse a soqquadro o vi fossero tracce utili per orientare le indagini: si lavora dunque a 360 gradi e per il momento non si esclude alcuna ipotesi, da quella di una morte violenta (suicidio o altro) a quella di un malore.