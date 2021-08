Smog, dal primo ottobre Milano aderisce alla sperimentazione “MoVe-In” per accedere all’Area B Anche Milano aderisce alla sperimentazione ambientale di Regione Lombardia sui veicoli inquinanti chiamata MoVe-In. Dal primo ottobre chi accederà all’Area B potrà infatti decidere di optare per le deroghe previste dalla misura regionale che consente l’accesso per un certo numero di chilometri all’anno, in base anche al tipo di veicolo che si possiede.

A cura di Simona Buscaglia

Foto di repertorio

Dal primo ottobre 2021 Milano aderisce alla sperimentazione "MoVe-In" (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) di Regione Lombardia in Area B. Con l’introduzione di questa deroga, chi possiede un vecchio veicolo sottoposto alle limitazioni di circolazione – benzina euro 0 e 1, diesel euro 0, 1, 2, 3 – ma lo usa solo occasionalmente potrà scegliere tra due possibilità. In Area B infatti già adesso sono possibili ingressi liberi annui per 5 giorni per i non residenti a Milano e 25 per i residenti. Ora, in alternativa, con Move-In sarà invece possibile circolare senza limiti di giorni ma entro un determinato numero di chilometri.

Come si potrà aderire a MoVe – In

Il cittadino, per aderire alla sperimentazione in vigore in tutta la Lombardia, dovrà iscriversi alla piattaforma telematica regionale e posizionare sulla propria auto una scatola nera che registrerà i chilometri percorsi. In Area B queste informazioni si incroceranno con l’accesso attraverso le telecamere poste ai varchi di accesso per un controllo efficace e puntuale.

Sono previste gradualità sul numero di chilometri percorribili nel perimetro di Area B anche in relazione al tipo di veicolo che si possiede e in proporzione alle tabelle definite da Regione Lombardia. Ad esempio: un diesel euro 3 potrà percorrere fino a 1.500 km all'anno cioè circa 29 chilometri a settimana compreso sabato e domenica mentre per un diesel euro 2 saranno 600 km all'anno. Il conteggio dei chilometri è effettuato tutti i giorni della settimana e 24 su 24. Dal Comune di Milano fanno sapere che oltre alle deroghe già definite nella disciplina Area B rimangono in vigore, fino alla fine della emergenza del Covid, le deroghe che permettono l'ingresso in area B e C al personale sanitario e l'ingresso in Area B dei diesel euro 4.

"Lo strumento adottato da Regione Lombardia al quale il Comune aderisce – dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità – consente di gestire in modo efficace e puntuale i limiti chilometrici dei veicoli appartenenti a classi inquinanti e contemporaneamente di non penalizzare chi utilizza poco la propria auto consentendogli in deroga ai divieti ambientali regionali e di Milano di continuare a servirsene in caso di necessità".

Prorogate deroghe in Area C per veicoli di trasporto merci

Il Comune ha inoltre prolungato fino al 30 settembre 2022 tutte le deroghe sperimentali adottate in Area C per i veicoli di trasporto merci ai quali è vietato l’ingresso nella Ztl dei Bastioni Area C, nella fascia oraria tra le ore 8 e le ore 10.