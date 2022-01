Slitta il Salone del Mobile di Milano a causa del Covid: la Fiera è stata rinviata a giugno Il Salone del Mobile di Milano è stato rinviato a causa del Covid: l’appuntamento si svolgerà dal 7 al 12 giugno.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

È stato rinviato il Salone del Mobile a Milano: l'evento si sarebbe dovuto tenere dal 5 al 10 aprile prossimo, ma a causa dell'aumento dei contagi Covid è stato ormai inevitabile farlo slittare. Il Consiglio di amministrazione e Fiera Milano nella mattinata di oggi, lunedì 17 gennaio, hanno deciso che sarà spostato a giugno prossimo. Per l'esattezza si terrà dal 7 al 12 giugno.

Porro: La rassegna si presenterà ricca di novità

La decisione, senz'altro sofferta, tiene in considerazione non solo la sicurezza dei cittadini, ma anche quella delle aziende. Molte infatti stanno facendo i conti con le assenze sia tra i dipendenti che tra i collaboratori rimasti a casa perché positivi al Covid o perché in isolamento: "La decisione di posticipare l’evento consentirà a espositori, visitatori, giornalisti e all’intera community internazionale dell’arredamento e del design di sfruttare al meglio e in piena sicurezza le potenzialità di una rassegna che quest’anno si presenterà ricca di novità", ha detto la presidentessa Maria Porro.

Quella di quest'anno sarà la 60esima edizione

Quello di giugno sarà un appuntamento molto importante sia perché sarà la 60esima e sia perché le scorse edizioni non sono andate come sperato: una è stata cancellata proprio per il virus e un'altra ha subito una trasformazione. L'anno scorso infatti è andato in scena un format più snelle: "Oltre a festeggiare un compleanno importante – ha affermato Porro – questa edizione punterà sul tema della sostenibilità, facendosi palcoscenico dei progressi fatti in quest'ambito da creativi, designer e aziende". Slittare a giugno consentirà anche di far arrivare più visitatori stranieri. L'aumento dei contagi non sta interessando solo l'Italia, ma anche altri Paesi dove sono in vigore anche delle restrizioni per rallentare la crescita della curva epidemiologica. Prima di Natale, la presidentessa aveva confermato che saranno coperti tutti e venti i padiglioni della fiera. Resta però invece da capire come si organizzerà il fuori Salone.