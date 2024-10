video suggerito

Simulano fughe di gas con le fiale e poi derubano: ecco come funziona la truffa dei finti tecnici comunali In provincia di Bergamo, in particolar modo nei comuni di Calusco d'Adda, Carvico, Solza, Sotto il Monte e Ternosono, sono in crescita i casi di anziani truffati da finti tecnici comunali che si introducono in casa loro con la scusa che ci sia una perdita di gas dalle tubature.

A cura di Carlo Coi

Immagine di repertorio

Negli ultimi giorni, in provincia di Bergamo, sono stati segnalati alle forze dell'ordine svariati tentativi di truffa a danno soprattutto di anziani. Secondo le testimonianze raccolte dai Carabinieri, i malviventi si fingerebbero tecnici del comune intervenuti per riparare una fuga di gas nelle tubature dell'acqua, per riuscire a intrufolarsi nell'abitazione dei malcapitati. Successivamente, ripuliscono in pochi minuti gli oggetti di valore e il denaro in contante che gli anziani custodiscono in casa.

Il meccanismo ideato per compiere la truffa

I paesi più colpiti: sono Calusco d’Adda, Carvico, Solza, Sotto il Monte e Terno. Qui, i malviventi riescono a convincere gli anziani dell'imminente pericolo spruzzando qualche fialetta contenente gas dal cattivo odore per simulare un'effettivo fuga del fluido dalle tubature. Ma c'è di più, negli ultimi casi registrati, i ladri avrebbero anche fatto esplodere dei piccoli mortaretti nei pressi delle tubature per convincere gli anziani a mettere in salvo il denaro e l'oro che rischierebbero di esplodere a contatto con il gas.

Una volta individuato il luogo in cui vengono conservati i risparmi degli anziani – che molto spesso corrisponde nell'auto in garage o nel frigorifero – sfruttano l'abilità comunicativa del complice per svaligiare la refurtiva.

L'appello delle forze dell'ordine

Nelle ultime ore sono tornati a circolare vari appelli delle forze dell'ordine che invitano gli anziani a non abbassare la guardia, ricordando loro che anche una "fialetta puzzolente" può simulare l’odore acre del gas, e dei piccoli petardi possono rendere credibile il rischio di esplosioni.