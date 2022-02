Sicurezza, il ministro Lamorgese invia 255 agenti delle forze dell’ordine a Milano Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha deciso di inviare nel capoluogo di regione lombardo ulteriori 255 agenti delle forze dell’ordine a seguito dell’allarme sicurezza.

A Milano c'è un problema sicurezza e dopo l'appello del sindaco Beppe Sala, che aveva chiesto un aiuto diretto dal Governo, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha deciso di inviare nel capoluogo di regione lombardo ulteriori 255 agenti delle forze dell'ordine. A darne comunicazione è lo stesso ministro a seguito del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza tenutosi questa mattina, lunedì 7 febbraio, proprio a Milano.

La Lamorgese, interpellata dai cronisti presenti, ha detto che "per quanto riguarda le forze di Polizia abbiamo un organico che andrà ad aumentare nell'arco di pochi mesi fino a 255 uomini". Di questi, 198 arriveranno dalla polizia di Stato: 155 di loro verranno inviati alla Questura di Milano. I rimanenti, invece, saranno militari dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza. La Lamorgese ha aggiunto che "Milano è una realtà in cui i militari dell'Operazione città sicure sono più presenti, nonostante vi sia stata una diminuzione a livello nazionale, in città sono rimasti quelli che erano l'anno scorso". A commentare l'annuncio del ministro dell'Interno è stato subito il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che ha accolto con favore la notizia ("Bene i 255 uomini") sottolineando però che "non è sufficiente". Per il governatore lombardo, infatti, i militari sono "un deterrente che produce effetti concreti". L'invio di agenti e unità delle forze dell'ordine si è resa necessaria dopo i fatti di Capodanno, dove in piazza Duomo alcune ragazze sono state violentata da un gruppo di giovani, e un allarme sicurezza che sta riguardando il centro città oltre che le periferie.