Si ubriaca con l’amico e finisce in coma etilico: donna di 33 anni muore dopo giorni in ospedale Una donna di 33 anni è morta dopo tre giorni in ospedale dove era ricoverata per un coma etilico. Stando a quanto riferito dall’agenzia stampa Ansa, la donna sabato scorso si trovava a casa di un amico dove ha trascorso un intero pomeriggio a bere superalcolici: è successo in una frazione di Broni, nel Pavese.

A cura di Giorgia Venturini

Non ce l'ha fatta la donna di 33 anni ricoverata in coma etilico lo scorso sabato. La 33enne è morta dopo tre giorni in ospedale dove era ricoverata in rianimazioni. Stando a quanto riferito dall'agenzia stampa Ansa, la donna sabato scorso si trovava a casa di un amico dove ha trascorso un intero pomeriggio a bere superalcolici: è successo in una frazione di Broni, nel Pavese. Subito sono scattati i soccorsi.

Nulla hanno potuto fare i medici

La donna, residente a Portalibera sempre nel Pavese, si è sentita male e ha perso i sensi. L'amico ha immediatamente allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti medici e paramedici del 118. I sanitari una volta sul posto non hanno potuto far altro che accertare la grave situazione della donna. Disperata la corsa all'ospedale San Matteo di Pavia dove è stata ricoverata subito in rianimazione. Qui i medici hanno fatto di tutto per cercare di salvare la vita alla donna, ma purtroppo tutti i tentativi sono stati inutili.

Una ragazzina di 14 anni collassa per il troppo il troppo alcol

Lo scorso giugno una ragazzina di 14 anni era collassata su una panchina di Paderno Dugnano dopo aver svuotato una bottiglia di Campari in compagnia di un'amica. L'adolescente è stata trovata nella serata di giovedì 10 giugno intorno alle 22.30: a dare l'allarme sono stati alcuni passanti preoccupati per le sue condizioni. A soccorrerla poi sono stati i carabinieri e i sanitari. Solo qualche settimana prima un'altra ragazzina di 16 anni era stata ricoverata a Brescia perché in coma etilico. La 16enne è stata trovata in una via di Castagneto priva di sensi. È stata trasportata in codice giallo in ospedale dove è stata poi dimessa. Ancora prima, un'altra 13enne era stata trovata in un parco in uno stato confusionale dopo aver ingerito diverse quantità di alcol probabilmente per una delusione sentimentale.