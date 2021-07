Si tuffa nel Ticino in piena per una nuotata e sparisce, ricerche in corso per trovare un 46enne I vigili del fuoco stanno cercando un uomo di 46 anni scomparso dal pomeriggio di ieri dopo una nuotata nel Ticino, nel tratto in cui la balneazione è proibita. Secondo quanto testimoniato da un barcarolo, questi l’avrebbe notato offrendogli un passaggio, poi rifiutato dall’uomo perché intento a nuotare fino ad un punto di arrivo prestabilito.

Immagine di repertorio

Ricerche in corso per un uomo di 46 anni di Cura Carpignano, paese della provincia di Pavia, che risulta disperso da ieri pomeriggio – sabato 17 luglio – dopo che si era recato al fiume Ticino per fare una nuotata. Secondo quanto ricostruito sinora, il 46enne aveva lasciato casa per fare un tuffo nel corso d'acqua in un momento in cui era in piena. L'allarme per la sua scomparsa è stato dato dai famigliari che, dopo le 20, non lo avevano ancora visto rientrare.

Fa una nuotata nel Ticino ma non torna a casa: si cerca un 46enne

Così, secondo quanto raccolto sinora, le forze dell'ordine hanno avviato le ricerche, organizzandole nel dettaglio. Per il momento, le operazioni si stanno concentrando lungo il tratto del fiume tra i comuni di Ponte in Barche a Bereguardo e località Canarazzo, nei pressi di Pavia. Questo perché secondo quanto verificato dagli investigatori, il 46enne si sarebbe tuffato nei pressi di Ponte in Barche dando appuntamento ai famigliari. Da quanto emerso, pare che l'uomo abbia tentato la lunga nuotata, avvistato anche da un barcarolo che avrebbe raccontato alle forze dell'ordine di averlo visto all'altezza di Torre d'Isola, sempre nel Pavese, offrendogli un passaggio in barca. L'uomo, però, avrebbe rifiutato spiegando di aver voluto continuare a nuotare fino al punto di incontro definito con i parenti. Nel tratto pavese del Ticino, quello in parte percorso dal 46enne, vi è il divieto di balneazione. Alle ricerche si sono uniti anche i vigili del fuoco di Pavia con la squadra dei sommozzatori ma per il momento, purtroppo, del 46enne non vi è traccia. La famiglia attende con ansia sviluppi positivi.