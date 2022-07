Si tuffa nel lago di Garda per aiutare il figlio 14enne e sparisce: si cerca un 51enne Un uomo di 52 anni si è tuffato nel lago di Garda per salvare il figlio di 14 anni: il 52enne non è però più riemerso.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Si è tuffato nelle acque di lago di Garda per aiutare il figlio di quattordicenne, ma non è più riemerso: è quanto accaduto nella giornata di oggi, venerdì 22 luglio. Si affievoliscono sempre più le possibilità che l'uomo si viva: con ogni probabilità sarebbe annegato, ma il suo corpo non è stato trovato. Il ragazzo invece sarebbe stato salvato, ma non si conoscono le sue condizioni. Si cerca di ricostruire la dinamica della vicenda.

Si tratta di un uomo di 52 anni

L'uomo sarebbe un cittadino inglese che avrebbe cinquantadue anni: l'episodio si è verificato a Limone, che si trova in provincia di Brescia. Mentre si trovavano a bordo di una barca, l'uomo ha notato il figlio di quattordici anni mentre era in difficoltà.

Per aiutarlo, l'uomo ha deciso di tuffarsi dall'imbarcazione. È riuscito ad aiutare il figlio, ma non è più riemerso. In base alle ricostruzioni, il lago – nel punto in cui il 52enne si è tuffato – arriva a un profondità di oltre cento metri.

Disperso un turista tedesco nel lago di Como

Un episodio simile è avvenuto a Como. Nella giornata di ieri, giovedì 21 luglio, nel lago di Como un altro uomo risulta essere disperso: si tratta di un turista tedesco, di cui non si conosce l'età. Si trovava su una barca a vela e, per cause ancora da accertare, è sparito. Non è chiaro se si sia tuffato nel lago: tutte le ipotesi sono al momento al vaglio dei militari.

Sia i carabinieri che i vigili del fuoco di Como si sono subito attivati per cercare di capire cosa possa essere successo e facendo ricerche in acqua e via terra. Nella giornata di oggi, venerdì 22 luglio, è stata ritrovata la sua barca a vela.