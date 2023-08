Si traveste da medico e ruba medicinali salvavita dall’ospedale di Sondrio per 44mila euro, 39enne arrestato Lo scorso 4 agosto un 39enne è entrato all’ospedale di Sondrio e ha portato via dai frigoriferi del Day-Hospital medicinali salvavita e antitumorali. Indossava un camice blu da dottore, quindi l’uomo ha potuto agire indisturbato.

Un 39enne è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, martedì 22 agosto, dagli agenti della squadra mobile della Questura di Sondrio con l'accusa di furto aggravato. Secondo quanto emerso dalle indagini, lo scorso 4 agosto l'uomo si sarebbe introdotto nell'ospedale cittadino e, dopo aver indossato un camice blu da dottore in modo da poter girare indisturbato nella struttura, avrebbe rubato dai frigoriferi del Day-Hospital medicinali salvavita e antitumorali dal valore complessivo di 44mila euro. Come da ordinanza emessa dal gip, il 39enne è stato portato al carcere di Sondrio.

Nella tarda serata di venerdì 4 agosto, il 39enne è entrato all'ospedale dirigendosi verso gli armadietti dei poliambulatori. Una volta forzato uno di questi, ha preso un camice blu da medico e lo ha indossato. In questo modo, è riuscito a spostarsi tra i reparti della struttura senza destare alcun sospetto.

Dopodiché, una volta arrivato al Day-Hospital, è andato verso i frigoriferi e ha preso tutti i medicinali salvavita e antitumorali che poteva. Un colpo dal valore di circa 44mila euro. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile, che si è servita dell'aiuto del personale del posto di polizia dell'ospedale per identificare il presunto responsabile di quel colpo.

Pochi giorni più tardi, gli agenti sono riusciti a recuperare la refurtiva e a rintracciare il 39enne. Si tratterebbe di un uomo con alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio, ma anche in materia di stupefacenti. Una volta arrestato, il giudice per le indagini preliminari ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.