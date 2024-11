video suggerito

Si sentono colpi di pistola in centro a Como: la polizia ferma due ragazzi In piazza Volta a Como nella sera di ieri 29 novembre sono esplosi alcuni colpi di pistola: gli agenti di polizia hanno denunciato due giovani e recuperato una pistola a salve.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di panico in piazza Volta a Como nella sera di ieri 29 novembre. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, verso le 23.30, quando era presente un gruppo di ragazzi, sono esplosi alcuni colpi di pistola. I passanti hanno subito allertato la polizia che si è precipitata sul posto, ma nel frattempo chi aveva fatto esplodere i colpi si era già allontanato.

Gli agenti però ci hanno messo pochi minuti a rintracciarli: dopo che i testimoni avevano fornito un identikit e spiegato anche come erano vestiti, i poliziotti si erano subito messi sulle loro tracce. Intanto, sono stati sentiti altri spari da arma da fuoco e in poco tempo sono stati fermati due giovani. Alla fine in un’aiuola è stata trovata una pistola a salve ma molto simile a un’arma vera.

A sparare sarebbero stati due ragazzi entrambi albanesi che sono stati portati in Questura a Como. Si tratta di un 20enne incensurato e residente a Montano Lucino, in provincia di Como, e un 19enne incensurato e privo dei documenti di soggiorno. A esplodere i colpi in un luogo pubblico sarebbe stato il primo che è stato ora denunciato a piede libero. Anche per il secondo è scattata la denuncia ma per mancanza dei documenti di riconoscimento.