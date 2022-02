Si sente male durante l’ora di ginnastica a scuola: Gabriele Marletta muore a 17 anni Gabriele Marletta è morto a 17 anni dopo un mese e mezzo in terapia intensiva. Il giovane si era sentito male durante l’ora di ginnastica a scuola.

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Facebook

Lo scorso 14 dicembre si era sentito male durante l'ora di ginnastica, è caduto privo di sensi davanti agli occhi dei suoi compagni. Quegli stessi compagni che per giorni hanno sperato in una sua ripresa. Fino a ieri mattina: Gabriele Marletta, 17 anni, è morto dopo aver lottato per un mese e mezzo nella terapia intensiva dell'ospedale di Bergamo. Ora per capire meglio cosa sia successo a Gabriele è stata disposta l'autopsia.

Il malore nell'ora di educazione fisica

Quello che si sa per certo è che Gabriele si era sentito male alle 11 di mattina. Come riporta l'Eco di Bergamo, stava correndo durante l'ora di scienze motorie nell'aria adibita alle attività sportive dell’oratorio di Dalmine. Con lui tutti i suoi compagni di classe dell'Istituto superiore Einaudi di Dalmine. Immediatamente l'insegnante ha praticato il massaggio cardiaco e dopo pochi minuti sono intervenuti i medici che hanno usato il defibrillatore. Poi il trasporto d'urgenza all'ospedale fino al ricovero in terapia intensiva dove non si è più svegliato. "Gabriele ha sempre fatto sport e si è sottoposto regolarmente agli elettrocardiogrammi, non ha mai avuto problemi di cuore", ha fin da subito precisato il padre Giuseppe. Ora tutti piangono Gabriele: "Abbiamo sperato tutti che Gabriele si riprendesse è la sola cosa che mi sento di dire. Il nostro pensiero va a lui, alla sorella e alla famiglia", ha detto la preside dell’Einaudi, Nadia Cartasegna, dopo che ieri mattina a scuola è arrivata la notizia della morte. Gabriele era uno studente modello: il giorno prima del malore aveva festeggiato un 10 in matematica. Gli piaceva studiare e aveva la passione per la musica tanto che era la prima tromba della banda del paese.