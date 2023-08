Si schianta contro una gelateria e scappa, la titolare: “Autodenunciati, potevi uccidere qualcuno” Un fuoristrada si è schiantato nella notte tra il 26 e 27 agosto contro la gelateria El Sabor di Fino Mornasco (Como). Nell’impatto, l’auto ha perso la targa rimasta sul marciapiede. “Autodenunciati”, ha commentato la titolare del locale, “scappare dopo quello che hai combinato è da codardo”.

I danni provocato dal fuoristrada alla gelateria El Sabor (foto da Facebook)

Nella notte tra sabato e domenica 27 agosto, un fuoristrada di colore grigio chiaro si è schiantato contro una gelateria di Fino Mornasco, in provincia di Como. Stando a quanto ricostruito finora, il conducente ha perso il controllo del mezzo in uscita da una rotonda ed è finito per travolgere paletti, sedie e tavolini. Dopodiché, ha ingranato la retromarcia ed è fuggito. "Scappare dopo ciò che hai combinato è da codardo", ha commentato su Facebook la titolare della gelateria El Sabor, "potevi uccidere bambini e adulti, autodenunciati".

Il fuoristrada ha perso la targa nello schianto

Ci sono diversi elementi per risalire all'identità del conducente del fuoristrada, quindi potrebbe non essere così complesso. Infatti, nello schianto, il paraurti anteriore del fuoristrada si è staccato ed è rimasto sul marciapiede con tanto di targa ancora attaccata. Inoltre, ci sono foto che ritraggono la vettura appena dopo l'incidente.

"Scappare è da codardo"

L'impatto è avvenuto poco prima delle una di notte tra sabato e domenica 27 agosto. Il conducente, che arrivava da Milano ed era diretto verso Como, ha perso il controllo della vettura. Dopo aver invaso la corsia opposta e abbattuto una serie di paletti di ferro, ha terminato la propria corsa contro la gelateria e yogurteria El Sabor. Il costo dei danni sarebbe di qualche migliaia di euro.

Sbandando, il fuoristrada ha travolto sedie e tavolini dove solitamente si accomodano i clienti del locale. Per fortuna, data l'ora tarda e il maltempo di questi giorni, non c'era nessuno. "Potevi uccidere bambini e adulti", ha infatti sottolineato la titolare della gelateria che ha invitato l'autore di quel disastro ad autodenunciarsi: "Scappare dopo ciò che hai combinato è da codardo".