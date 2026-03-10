Si schianta con la moto all’altezza di un dosso nel Varesotto e muore sul colpo: chi era Luca Guzzetti

Tragedia in strada nel Varesotto. È morto sul posto Luca Guzzetti, 56enne, ex titolare del mini-market Golia di Marnate (Varese), vittima questa notte di un tragico incidente stradale avvenuto a Gorla Minore (Varese).

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, l'uomo intorno alle 2.30 di notte stava percorrendo, a bordo del suo scooter Suzuki Burgman, via Vittorio Veneto – la via che attraversa tutto il centro di Gorla Minore e conduce verso Marnate – quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo all'altezza di un dosso (nei pressi di una lavanderia) andando a sbattere a terra violentemente. L'impatto è stato fatale.

Sul luogo dell'incidente sono giunti immediatamente i soccorsi: un'automedica e un'ambulanza del 118 arrivati da Varese, inviate da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) in codice rosso. Nonostante la tempestività del personale medico, purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Era già morto al loro arrivo. Ne è stato quindi constatato il decesso.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Saronno, impegnati ora a ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Secondo le prime informazioni non sarebbero coinvolti altri mezzi e persone. Il 56enne sarebbe caduto in autonomia.

È probabile che l'uomo, viaggiando di notte, con scarsa illuminazione, non abbia visto il dosso e l'abbia preso in pieno perdendo così il controllo del mezzo. Ma si avrà un quadro più preciso e completo di quanto accaduto solo al termine degli accertamenti che i militari stanno conducendo in queste ore.