Si ribalta con il camion carico di bottiglie d’acqua lungo la statale: morto il conducente Un camionista di 55 anni è morto dopo essersi ribaltato con il suo tir. Il mezzo ha finito per occupare entrambe le corsie, bloccando il traffico. Stando alle prime informazioni, nessun altro sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente.

A cura di Enrico Spaccini

Un tir che trasportava acqua minerale si è ribaltato all'alba di oggi, venerdì 17 febbraio, lungo la statale 42 all'altezza di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 55 anni, è deceduto nell'incidente. Non si conoscono ancora le cause del ribaltamento, ma dai primi rilievi sembra che l'uomo abbia fatto tutto da solo. La strada è stata chiusa per permettere la rimozione del camion, generando lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

La motrice del tir è finita nel prato accanto alla strada

L'incidente è avvenuto intorno alle 5:20 di questa mattina. Arrivato tra l'hotel La Romanella e il ristorante KBeach, il tir si è ribaltato. Come si può vedere dalla foto pubblicata su Facebook, il rimorchio ha occupato entrambe le corsie della statale mentre la motrice del mezzo è finita nel prato accanto alla strada. Ribaltandosi, ha anche perso tutto il carico di acqua minerale.

Sul posto è arrivata un'ambulanza, un'automedica e un elicottero decollato da Brescia in codice rosso, oltre agli agenti della polizia stradale e i carabinieri di Sovere. I vigili del fuoco volontari, invece, hanno dovuto estrarre il 55enne dall'abitacolo. Per lui, però, non c'è stato nulla da fare, era già deceduto per le lesioni troppo gravi.

Leggi anche La moto va a fuoco dopo che si schianta con un'auto: morto un ragazzo di appena 18 anni

Il camion dei rifiuti in bilico sul ponte

Qualche giorno fa, a Castellanza (in provincia di Varese), si è sfiorata una tragedia simile. Per motivi ancora da chiarire, un camion per la raccolta dei rifiuti è finito in bilico su un ponte sopra il fiume Olona. Alla guida c'era un uomo di 50 anni che ha riportato qualche lieve ferita. Forse una manovra azzardata, o un malore: il camion aveva sfondato la recinzione finendo con le ruote anteriori sospese nel vuoto.