Un camion di raccolta rifiuti finisce in bilico su un ponte: ferito il conducente Un camion è finito in bilico su un ponte di Castellanza (Varese): i vigili del fuoco sono a lavoro per cercare di recuperarlo. Il conducente è finito in ospedale.

Tragedia sfiorata a Castellanza, comune della provincia di Varese, dove nella mattinata di oggi, sabato 21 gennaio, un camion per la raccolta rifiuti è finito in bilico su un ponte. Il conducente avrebbe riportato qualche ferita. Sul posto ci sono i vigili del fuoco che sono a lavoro per poter recuperare il mezzo, mettere in sicurezza l'area e ripristinare la viabilità.

Il camion in bilico sul ponte che dà sul fiume Olona

Non è stato chiarito come il mezzo sia finito in bilico sul posto: dalle prime informazioni pervenute, si sa che l'allarme è stato dato intorno alle 10.10. Ai soccorsi è stato riferito che, nel parcheggio che si trova in via Dei Mulini, c'era un camion della ditta Sieco (Servizi Intercomunale Ecologici) in bilico su un ponte sul fiume Olona.

Sono stati inviati anche i medici e i paramedici del 118 che hanno fornito le prime cure al conducente. L'uomo, un cinquantenne, ha riportato lievi ferite ed è stato trasferito, come riportato dal portale Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), in codice verde all'ospedale di Legnano.

Il camion ha sfondato la recinzione

Dalle immagini si può notare come la recinzione sia stata sfondata: potrebbe essere stato causato da una manovra azzardata, da un malore o comunque da una svista. Al momento ci sono poche informazioni al riguardo: potrebbe in ogni caso essersi trattato di un errore umano. I vigili del fuoco di Varese sono stati supportati dai colleghi di Milano.

In totale sono intervenute tre squadre. Il recupero del mezzo non sembrerebbe essere molto semplice considerato che i pompieri sono a lavoro da stamattina per cercare di rimetterlo su strada. Una volta concluso il tutto bisognerà mettere in sicurezza l'area per evitare che altri mezzi finiscano in bilico o peggio direttamente nel fiume. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.