Si presentano in hotel con in valigia 471 stecche di sigarette: 5 arresti

Pensavano di nascondere 132 chili di sigarette di contrabbando all'interno di diverse valigie depositate in una stanza di albergo. Piano che però non ha funzionato per cinque persone, ora tutte in manette con l'accusa di contrabbando di tabacchi in concorso. I fatti sono accaduti nella giornata di ieri venerdì 24 giugno quando la polizia in via Vitruvio a Milano, nei pressi della stazione centrale, ha trovato in un hotel 471 stecche di sigarette senza i bollini del monopolio. Così dopo gli accertamenti del caso tutta la merce è stata sequestrata mentre per le 5 persone trovate all'interno della stanza, tre donne serbe e due egiziani, è scattato inevitabile l'arresto. L'operazione degli agenti del commissario di Lambrate si inserisce "nel corso di un controllo volto alla prevenzione e repressione dei reati".

Bottiglie di alcolici contrabbandate a Como

Solo lo scorso aprile la Guardia di Finanza di Como aveva trovato bottiglie di contrabbando di whisky, tequila, rum, vodka e birra. Le bottiglie erano state importate illegalmente dal Sud America e da Cuba e messe in vendita in due negozi di Como e Bergamo, riconducibili alla stessa persona. Evoca altre epoche storiche, come ad esempio gli anni del Proibizionismo negli Stati Uniti, il maxi sequestro operato dalla Guardia di finanza di Como. Oltre 4.500 le bottiglie di alcolici e superalcoli intercettate durante l'operazione dalle Fiamme gialle, è scattata anche la denuncia delle Procure di Como e Bergamo nei confronti del titolare delle due attività commerciali, un cittadino di nazionalità peruviana. I prodotti erano di produzione brasiliana, argentina, cubana, messicana e colombiana e arrivavano in Italia attraverso canali non autorizzati che consentivano al rivenditore di non pagare le accise.