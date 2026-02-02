Si lancia nella notte con il paracadute dalla torre abbandonata di Desio: il video

Un uomo si è lanciato illegalmente con il paracadute dalla torre abbandonata del PTB, nei pressi di Desio. Il volo, da circa 90 metri di altezza è stato ripreso da un passante. I carabinieri stanno cercando il responsabile.

Lancio illegale con il paracadute da una torre abbandonata a Desio

Un uomo si è lanciato illegalmente con il paracadute dalla torre abbandonata del PTB – Polo Tecnologico della Brianza nei pressi di Desio. Il volo, da circa 90 metri di altezza, non è passato di certo inosservato ed è stato ripreso in video da un passante che ha assistito alla scena. L'episodio si è verificato nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, intorno alle 1.10, e le immagini stanno facendo il giro del web proprio in queste ore.

La segnalazione è arrivata direttamente ai carabinieri della stazione di Desio che sono giunti poi sul posto per verificare quanto riportato. Ma come spiegato a Fanpage.it da fonti investigative, una volta arrivati sul posto, i militari non avrebbero però visto nessun "paracadutista", probabilmente dileguatosi poco dopo. E al momento sono al lavoro per cercare di individuare il responsabile di quel folle gesto.

La torre del PTB – Polo Tecnologico della Brianza, nei pressi di Desio, è abbandonata da oltre 13 anni e nel tempo è divenuta tristemente celebre come “ecomostro”. Si tratta di una maxi struttura rimasta incompiuta dopo il fallimento della Società Addamiano che la stava costruendo. Sono 23 piani mai completati che in oltre un decennio si sono trasformati da opportunità a incubo. Numerosissime nel tempo sono state le segnalazioni di degrado e incuranza rilevate dai residenti – che denunciavano episodio di vario genere alle diverse amministrazioni che si sono succedute.