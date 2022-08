Si fingevano clienti, ma al momento di pagare estraevano la pistola: così hanno messo a segno 24 rapine Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver commesso 24 rapine in cinque mesi tra supermercati e Compro Oro di Milano e della provincia.

A cura di Ilaria Quattrone

Ventiquattro rapine in cinque mesi: è quanto accaduto accaduto tra novembre 2020 e marzo 2021 tra alcuni supermercati e compro oro tra Milano e la provincia. A finire in manette sono stati due uomini di 38 e 33 anni. In base a quanto ricostruito dalla polizia, coordinata dalla procura di Milano, i due sarebbero entrati nei supermercati e Compro Oro e si sarebbero finti clienti. Una volta alla cassa, avrebbero tirato fuori la pistola.

Il modus operandi della coppia

In quel periodo, le frequenti rapine avevano spaventato i titolari dei supermercati. Grazie alle indagini, condotte dalla Sezione Antirapine della Squadra mobile, è stato possibile ricostruire il modus operandi dei rapinatori. La coppia arrivava su un'auto e parcheggiava vicino al negozio che prendeva di mira: dopodiché uno dei due scendeva dal mezzo, entrava nel supermercato o Compro Oro con indosso un cappellino, una mascherina chirurgica e uno scaldacollo.

L'uomo minacciava i dipendenti con una pistola

L'uomo fingeva di essere un cliente: comprava una bibita o altro oggetti e, una volta giunto alla cassa, invece di pagare estraeva dalla cintura una pistola semiautomatica "Glock". La puntava contro i dipendenti che, spaventati, si allontanavano dalla cassa. In questo modo, il rapinatore riusciva a impossessarsi dall'incasso e poi scappava.

Ad attenderlo fuori dai negozi, c'era poi il complice che aspettava su una Bmw che era intestata alla compagna che è del tutto estranea alle indagini. Gli autori sono stati trovati nelle loro abitazioni e arrestati: adesso si trovano in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.