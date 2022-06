Si finge medico e chiede soldi per comprare farmaci alla figlia malata, anziana truffata per 25mila euro Si finge medico al telefono e chiede soldi per comprare farmaci alla figlia malata. Anche la ragazza telefona all’84enne in lacrime. In questo modo, sono riusciti a convincere l’anziana donna a consegnarli 25mila euro tra contanti e gioielli.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Come prima mossa, una telefonata al fisso. Dall'altra parte della cornetta, un uomo che si qualifica come dottore e che chiede del denaro per pagare le cure della propria figlia malata. Nel frattempo, la vittima riceve un'altra chiamata al cellulare: è la ragazza che ha la voce rotta dalle lacrime.

Il bottino della truffa, tra contanti e gioielli

Così facendo, una signora di Varese di 84 anni, che aveva il marito coetaneo a pochi passi, è stata trattenuta al telefono per circa 40 minuti. Un tempo sufficiente per essere raggirati da dei truffatori. I due sono riusciti a convincere la donna a consegnargli 5mila euro in contati, oltre a 350 grammi tra oro e gioielli che l'anziana custodiva in casa. Un totale che si aggira intorno ai 25mila euro.

La denuncia della famiglia

La famiglia della vittima ha subito sporto denuncia. Agli inquirenti, non è sfuggito il fatto che nonostante l'età la donna sia molto lucida, inoltre i figli già l'avevano messa in guardia sui tentativi di truffe telefoniche. Nonostante ciò, ricevere quelle due chiamate a distanza di pochissimo tempo l'aveva fatta andare nel panico.

Al fisso aveva un padre disperato che chiedeva solo un aiuto per comprare dei medicinali rari e costosi in vendita solo in Svizzera. Al cellulare, una giovane ragazza che con una maschera d'ossigeno davanti alla bocca faceva fatica anche a respirare.

Il nuovo tentativo dopo una settimana

Uno schema che si è rivelato vincente al punto che dopo una settimana ci hanno riprovato. Nella mattinata di martedì 28 giugno hanno richiamato la stessa signora. Questa volta, però, aveva la figlia vicina che ha afferrato l'apparecchio. Sentendo una voce diversa, hanno interrotto la chiamata.