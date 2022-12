Si era intestato 78 auto così da farle usare a clienti pregiudicati e senza patente: denunciato commerciante Un commerciante d’auto è stato denunciato e sanzionato perché è risultato essere intestatario di 78 auto che usavano pregiudicati e persone senza patente.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe avuto ben 78 auto intestate: un commerciante di auto di Como è stato denunciato perché risultava essere intestatario di quei veicoli con la sua ditta di commercio quando in realtà venivano utilizzati da pregiudicati e persone con patente sospesa o revocata. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza che hanno sequestrato i mezzi e sanzionato e denunciato l'uomo.

I veicoli dati a persone con diversi precedenti penali

Dalle indagini è emerso che attraverso la sua attività puramente di facciata faceva il prestanome per persone che avevano bisogno di mezzi puliti e che in questo modo potevano evitare di essere tracciati e avrebbero evitato eventuali pignoramenti: tra loro c'erano soggetti con precedenti per spaccio, indebita percezione di fondi pubblici, rapine, immigrazione clandestina, truffa, rissa e altri reati.

Le auto, che erano soprattutto Mercedes, Bmw, Jaguar, Volskwagen, Alfa Romeo, sono state cancellate dal Pubblico registro automobilistico. Stando a quanto scoperto dagli inquirenti, il commerciante sarebbe riuscito a ingannare la motorizzazione per diverso tempo.

Leggi anche Abusò delle sue pazienti: medico di base condannato a sei anni e otto mesi

Il modus operandi era lo stesso: dava i suoi dati anagrafici, preparava tutti i documenti necessari e si intestava le auto. E attraverso questo meccanismo, avrebbe beneficiato anche di risparmi e agevolazioni fiscali come l'esenzione totale dal pagamento del bollo auto.

Lo schema è stato scoperto dagli investigatori: adesso il commerciante dovrà pagare 160mila euro di multa e dovrà anche rispondere dell'accusa di truffa aggravata, falso in atto pubblico e intestazione fittizia di veicoli.