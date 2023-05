“Si deve continuare a parlare di accoglienza”: a Milano più di mille persone per l’evento di Resq Al Teatro Dal Verme di Milano si è tenuto ‘Di mare in peggio’, un evento organizzato da Resq per parlare di “soccorso in mare e accoglienza”. Numerosi i partecipanti del mondo accademico, ma anche dello spettacolo.

A cura di Enrico Spaccini

L’evento di Resq people

Più di mille persone si sono ritrovate questa sera, mercoledì 3 maggio, al Teatro Dal Verme di Milano, a pochi passi dal Castello Sforzesco. Alle 21:00, infatti, è iniziato ‘Di mare in peggio. La Libia, i decreti e altri incubi‘, l'evento organizzato da ResQ – People Saving People per ricordare l'importanza di essere nel Mediterraneo a soccorrere chi lo attraversa.

Gli ospiti dell'evento

In collaborazione con l'Associazione Veronica Sacchi e con Fanpage.it come media partner, ha visto la partecipazione di personaggi illustri del mondo dello spettacolo come Alessandro Bergonzoni, Giovanni Storti e Lella Costa. Ma anche del mondo accademico, come Caterina Bonvicini, Andrea Colamedici e Cristina Cattaneo, oltre che dell'ex magistrato Gherardo Colombo.

Come si legge nel sito della Onlus, l'evento è stato "pensato perché è importante continuare a parlare di soccorso in mare e accoglienza, soprattutto in un momento storico in cui l'attività delle organizzazioni umanitarie viene criminalizzata e contrastata".

La nave di ResQ è pronta a partire ancora

Intanto, la nave di ResQ, che batte bandiera tedesca, si appresta a partire per il Mediterraneo centrale. Nata come imbarcazione di ricerca scientifica, ha già solcato il mare in missioni di soccorso con l'Ong tedesca Sea-Eye sotto il nome di Alan Kurdi, il bambino siriano diventato simbolo della crisi dei rifugiati dopo che il suo corpo senza vita è stato fotografato riverso su una spiaggia in seguito a un naufragio.

ResQ ha acquistato questa nave nel 2021 e già nell'agosto dello stesso anno è salpata per la prima volta. In tutto ha partecipato, per il momento, ha due missioni durante le quali è riuscita a salvare oltre 200 persone.