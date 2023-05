Si cerca un meteorite caduto nel Cremonese: come riconoscerlo e cosa fare se lo si trova A Sospiro, in provincia di Cremona, la notte tra il 23 e il 24 maggio sono caduti alcuni meteoriti: ma cosa sono per esattezza? E cosa dovremmo aspettarci di trovare? A Fanpage.it ha spiegato tutto il ricercatore del Politecnico di Milano Pietro Aceti.

La notte tra il 23 e il 24 maggio a Sospiro, in provincia di Cremona, sono caduti dei meteoriti particolarmente luminosi, ovvero alcuni fireball. Per alcuni minuti hanno illuminato il cielo per poi frammentarsi in più parti: secondo gli esperti che sono riusciti a calcolare la traiettoria, alcuni sono caduti nel Cremonese. Ecco che ora nella zona di Sospiro è caccia ai meteoriti. Ma cosa sono per esattezza? E cosa dovremmo aspettarci di trovare?

A Fanpage.it ha svelato tutti i particolari Pietro Aceti ricercatore del dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano e presidente dell'Osservatorio Astronomico della città di Seveso, in provincia di Monza e Brianza.

Cos'è una fireball?

In italiano vuol dire bolide: è una meteora molto luminosa. Quando un meteoroide precipita all'interno dell'atmosfera terrestre subisce un processo di ablazione a causa dell’impatto con le molecole d’aria. Tale processo innalza le temperature surriscaldando l’oggetto in caduta che inizia a rilasciare dietro di sé materia fusa, che forma la caratteristica scia luminosa che li contraddistingue. Il nucleo, spesso ferroso, che rimane dopo il suo viaggio e che precipita sulla terra, prende il nome di meteorite. Dunque, quando la meteora è abbastanza grande e ha una luminosità superiore a quella di Venere prende il nome di bolide, in inglese fireball.

Quanti meteoriti cadono sul nostro pianeta all'anno?

Il tema è dibattuto. Si stima, ogni giorno circa 100 tonnellate di meteoroidi colpiscono la nostra atmosfera. Di questi solo 500 all'anno raggiungono il suolo diventando meteoriti. Solo 5 o 6 tonnellate vengono poi ritrovati.

È facile trovare meteoriti?

No perché la maggior parte cadono in acqua e se cadessero sul suolo sarebbe difficili trovarli. Molte si frammentano e di queste non rimane nulla. Per esempio il 24 maggio sono caduti due bolidi: uno su cui è stato possibile fare dei calcoli, ed è quello che si cerca nel Cremonese, e dell'altro invece non è rimasto nulla, forse polvere.

Quindi se si riesca a individuare o meno il meteorite dipende da dove è caduto e dalla modalità in cui è caduto.

Si può prevedere l'arrivo di tutti i bolidi sulla Terra?

No, perché gli oggetti sono talmente tanti che è impossibile tenerli tutti sotto controllo.

In casi come questo di Cremona, come è stata possibile calcolare la sua traiettoria?

Il calcolo della traiettoria è stato eseguito dall'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) grazie al progetto Prisma (ovvero Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera): questo progetto ha dislocato in tutta Italia delle telecamere allsky in grado di monitorare il cielo. Quindi quando questa meteora illumina il cielo queste telecamere sono in grado di vederle. A notare la meteora di Cremona sono state in contemporanea una decina di telecamere.

A questo punto ogni telecamere ha rilevato la presenza dell'oggetto, si è provveduto così a calcolare la velocità e la posizione dell'oggetto. E di conseguenza, tramite triangolazione, la traiettoria: ecco perché sappiamo dove è caduto il meteorite.

Cosa potremmo trovare ora nel Cremonese? Come si distingue un meteorite da un sasso?

In base a quanti meteoriti la meteora ha generato, possiamo trovarci delle rocce ferrose arrotondate perché l'attrito con l'aria è come se li avesse levigati. Sono coperti da una patina nera e li possiamo trovare in piccoli crateri arrivando a terra con una velocità sostenuta. Quindi il meteorite arriva a terra e provoca un cratere grande o piccolo in base alla velocità e alla sua grandezza.

Cosa dovessimo fare se avessimo il sospetto di aver trovato un meteorite?

Si possono contattare subito i responsabili del progetto Prisma dell'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf): questi vi raggiungeranno e faranno tutti gli accertamenti del caso. Studiare un meteorite è molto importante perché può rilevarci molto sull’origine nostra e del nostro Sistema Solare.