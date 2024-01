Si cerca Nihal Atiqui, la 16enne scomparsa da quattro giorni: “Qualsiasi dettaglio utile per ritrovarla” Nihal Atiqui è la ragazzina di 16 anni che è scomparsa da Castel Rozzone (Bergamo) da quattro giorni: “Per segnalazioni o informazioni è possibile al numero d’emergenza 112. In qualsiasi momento”, ha scritto il Comune in un volantino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nessuno ha più notizie di Nihal Atiqui: la sedicenne è originaria di Castel Rozzone, un comune di appena duemila abitanti che si trova in provincia di Bergamo. La giovane è sparita giovedì 25 gennaio. L'ultimo contatto avuto con lei risale alle 16.30: qualcuno ha infatti affermato di averla vista a quell'ora. I genitori hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri.

Il volantino diffuso dall'amministrazione comunale

L'adolescente è una studentessa del centro di formazione professionale di Treviglio. Oltre ai militari, si è attivata anche l'amministrazione comunale che ha diffuso una locandina con la fotografia della minorenne: "Per segnalazioni o informazioni è possibile al numero d'emergenza 112. In qualsiasi momento", si legge.

Cosa indossava la ragazza al momento della scomparsa

La giovane al momento della scomparsa indossava una tuta e una giacca smanicata. I capi d'abbigliamento sono entrambi neri e sono di marca Nike. Ai piedi, aveva delle scarpe bianche e infine una borsa portata a tracolla tipo marsupio. In un'intervista al quotidiano locale L'Eco di Bergamo, il sindaco Luigi Rozzoni ha detto che le forze dell'ordine "stanno indagando per riuscire a risalire ai suoi spostamenti".

Il primo cittadino ha poi aggiunto: "Chiediamo la massima collaborazione di tutta la popolazione del territorio per riuscire a trovare questa ragazza ogni segnalazione o elemento può essere prezioso per rintracciarla". Per il momento non si hanno ulteriori dettagli né aggiornamenti sulle ricerche.