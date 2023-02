Si cerca Milka Hristova, scomparsa da 10 giorni: “Ha problemi di memoria” Sono passati 10 giorni da quando la famiglia di Milka Marinova Hristova non ha più notizie di lei. Si è allontanata dal marito in zona Porta Venezia a Milano. La figlia ha spiegato che soffre di problemi di memoria, per questo non riesce a tornare a casa.

A cura di Enrico Spaccini

Milka Marinova Hristova ha 62 anni e viene dalla Bulgaria. Vive in Italia con la sua famiglia che dal 13 febbraio la sta cercando in tutta Milano. Si trovava in zona Porta Venezia intorno alle 17 di quel lunedì pomeriggio, poi di lei non si sono avute più notizie. Come ha scritto sua figlia in uno dei gruppi Facebook che raccolgono segnalazioni di persone scomparse, Milka soffre di problemi di memoria e probabilmente per questo motivo non riesce più a trovare la via di casa.

C'è chi dice sia stata avvistata nel quartiere di Morivione, tra via Aicardo e il Parco della Resistenza in via Baravalle, probabilmente in compagnia di una signora di origini rumene.

Quando è scomparsa, Milka indossava un giubbotto nero, pantaloni neri, scarpe da ginnastica bianche e rosse, una sciarpa marrone e portava una tracolla nera. È alta circa 1 metro e 55 e quel giorno non aveva con sé il telefono. Era in compagnia del marito in zona Porta Venezia a Milano, ma, come ha raccontato la figlia, l'uomo si sarebbe distratto perdendola di vista. Da quel momento, non l'ha più rivista.