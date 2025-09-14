Si butta dal quarto piano e travolge una passante a Milano: la donna è morta sul colpo, lui grave in ospedale

Un uomo di 70 anni ha tentato il suicidio lanciandosi dal balcone del quarto piano a Baggio (Milano) ed è precipitato su un’anziana, uccidendola sul colpo. Ricoverato in gravi condizioni, è stato denunciato per omicidio colposo.

(Foto di repertorio)

Tragedia questa sera in via Fratelli di Dio a Milano, quartiere Baggio. Qui un uomo di 70 anni, dopo aver tentato il suicidio lanciandosi dal balcone della propria casa al quarto piano di un condominio, ha centrato in pieno un'anziana di 83 anni che in quel preciso istante stava passando proprio sul marciapiede del cortile interno sottostante, uccidendola sul colpo.

Il 70enne, invece, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'Ospedale Niguarda: secondo quanto emerso al momento, nonostante le sue condizioni siano gravi, non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile di Milano e della stazione dei carabinieri San Cristoforo. L'uomo è stato denunciato per omicidio colposo.