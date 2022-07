Si barrica in casa cercando di darle fuoco, poi aggredisce i carabinieri e minaccia: “Ammazzo tutti” Un uomo di 33 anni si è barricato in casa nei giorni scorsi nella sua abitazione di via Parini a Macherio, in provincia di Monza e Brianza.

Un uomo di 33 anni si è barricato in casa nei giorni scorsi nella sua abitazione di via Parini a Macherio, in provincia di Monza e Brianza. Senza motivi apparenti, il 33enne ha cosparso di benzina l'interno della casa provando a darle fuoco. Poi, all'arrivo dei carabinieri, ha minacciato sia i militari che i presenti in zona dicendo di voler ammazzare tutti.

Tenta di dar fuoco a casa e minaccia di uccidere i vicini

L'uomo, cittadino di origini albanesi, ha messo a repentaglio circa venti famiglie che sono state fatte evacuare dalle forze dell'ordine a seguito della minaccia concreta di una strage. Sul posto, in via Parini, sono arrivate le volanti dei carabinieri a sirene spiegate con i carabinieri che hanno aperto un canale di comunicazione con l'uomo per indurlo a desistere. Nonostante una prima resistenza, durante la quale ha minacciato di ammazzare tutti, l'uomo ha ceduto e si è consegnato ai militari che l'hanno arrestato con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Questo perché una volta aperta la porta di casa, ha tentato di fuggire aggredendo i militari. Questi hanno poi utilizzato alcuni estintori presenti nella scala dell'uomo per spegnere il principio di incendio che si era scatenato all'interno dell'appartamento, andato ormai per lo più in cenere. L'intervento dei vigili del fuoco ha consolidato le operazioni di spegnimento del rogo. Due carabinieri, riporta il Corriere della sera, sono stati trasportati in ospedale a causa del fumo inalato. Il 33enne invece è stato accompagnato in carcere, il gip ne ha già convalidato il fermo e la misura di custodia cautelare dietro le sbarre.