Si avvicina a un decespugliatore in funzione, bambino di due anni ferito gravemente alle gambe Era in giardino con un parente quando si è avvicinato troppo a un decespugliatore in funzione. Un bambino di due anni di Gussago è stato portato in ospedale con gravi ferite alle gambe.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un bambino di due anni è stato portato d'urgenza in ospedale. Era in giardino con un parente, a Gussago in provincia di Brescia, che stava utilizzando un decespugliatore quando il bambino si è avvicinato troppo all'attrezzo ancora in funzione. Avrebbe riportato gravi ferite alle gambe.

(Articolo in aggiornamento)