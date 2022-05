Tragedia sfiorata a Cremona, bimbo di 18 mesi cade dal balcone: salvato dall’erba del giardino Un bimbo di 18 mesi è caduto dal balcone di casa sita al primo piano di un palazzo di Cremona. L’erba del giardino sottostante ha attutito l’impatto, salvandogli la vita.

Foto di repertorio

Fortunatamente l'erba ha attutito l'impatto col suolo salvandogli la vita. Un bambino di 18 mesi ha rischiato di morire oggi, mercoledì 4 maggio, a Cremona dopo essere precipitato dal primo piano di una palazzina. L'incidente si è verificato in un quartiere popolare. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso. Il piccolo è stato trasportato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.

Bimbo di 18 mesi cade dal balcone: salvato dall'erba del giardino

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia emergenza urgenza della Lombardia, gli operatori sanitari hanno trovato il piccolo riverso a terra con diversi traumi. Stabilizzato sul posto, è stato trasferito d'urgenza al centro specializzato per i traumi dell'infanzia di Bergamo dove è stato preso in cura dal personale medico della struttura. Stando alle indiscrezioni filtrate, le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. A salvarlo, come detto, il cuscinetto di erba sul quale è caduto.

Gli agenti di polizia al lavoro per ricostruire la dinamica

Nel frattempo nella via della palazzina sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cremona che hanno avviato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Ascoltati anche i vicini della famiglia del piccolo, cittadino straniero, e i genitori. Stando a quanto emerso, si fa strada l'ipotesi che il bimbo possa essere precipitato dopo essersi sporto troppo dalla balaustra del balcone.