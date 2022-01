Si arrampica sul water dei maschi per comprare la droga, segnalata in Prefettura una studentessa Una studentessa di un istituto superiore della Brianza e un suo coetaneo sono stati segnalati alla Prefettura per essere stati scoperti a comprare e vendere droga nei bagni della scuola.

Una studentessa di un istituto superiore della Brianza e un suo coetaneo sono stati segnalati alla Prefettura per essere stati scoperti a comprare e vendere droga nei bagni della scuola. Lo comunicano i carabinieri della Compagnia di Seregno che spiegano come i militari, presenti all'istituto per un furto, si siano imbattuti nella compravendita della sostanza stupefacente.

Studentessa si arrampica sul water dei maschi per prendere la droga

Come riportato dall'Arma, tutto è successo nella mattinata di ieri, giovedì 27 gennaio. I militari, chiamati dal dirigente scolastico dell'istituto per un furto andato in scena nella palestra della struttura. Lo studente, vittima del furto, era riuscito a geolocalizzare gli Airpods grazie ad una speciale applicazione: il segnale era in prossimità della scuola, così il preside ha allertato le forze dell'ordine che hanno inviato sul posto una pattuglia. Tutti coloro i quali hanno preso parte alla lezione di educazione fisica del giorno del furto sono stati convocati in un'aula dai carabinieri per raccogliere le testimonianze prima che questi dessero il via alle ricerche. E mentre i militari ascoltavano i ragazzi, uno di loro si è "tradito" mostrandosi particolarmente nervoso. Così, dopo aver chiesto di andare in bagno, il giovane è stato seguito da uno dei militari che, giunto sulla soglia della toilette, ha notato una ragazza in piedi sull'asse del water mentre cercava qualcosa nel muretto divisorio.

Due giovani studenti segnalati in Prefettura

Il carabiniere si è quindi insospettito e, dopo averle chiesto di farsi da parte, pensando che la ragazza stesse recuperando gli auricolari in questione, è andato a mettere le mani dove le aveva la studentessa, trovando un involucro contenente hashish. La ragazza è stata quindi fermata e accompagnata in caserma insieme ai genitori. Lì ha consegnato ai militari due fogli su cui un compagno aveva scritto le indicazioni per trovare la dose di circa 15 grammi. Il fumo è stato quindi sequestrato mentre i due giovani sono stati segnalati in Prefettura.