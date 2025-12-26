Si apposta con il coltello sotto casa dell’ex fidanzata per costringerla a tornare con lui: arrestato a 17 anni

Il 17enne arrestato a Belgioioso (Pavia) si era più volte appostato sotto l’abitazione dell’ex fidanzata minorenne con un coltello in mano. L’indagine è cominciata nel maggio 2025.

È stato arrestato per stalking e porto abusivo di armi nei confronti della sua ex fidanzatina un minorenne di Belgioioso (Pavia) che da mesi perseguitava la giovane studentessa con messaggi, appostamenti e continue minacce. Il ragazzo, 17 anni, è stato quindi trasferito all’Istituto Penale Minorile Beccaria di Milano su disposizione del Tribunale per i Minorenni.

Il giovane è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Belgioioso lo scorso 20 dicembre con l'accusa di atti persecutori e porto abusivo di armi nei confronti di quella che fino a poco tempo prima era la sua ex fidanzata, anche lei minorenne. Le indagini erano iniziate a maggio 2025, dopo numerose segnalazioni della giovane, vittima di comportamenti insistenti e intimidatori.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il minore non aveva infatti accettato la fine della relazione e, per mesi, aveva perseguitato la ragazza presentandosi ripetutamente sotto la sua abitazione con un coltello in mano, e inviandole messaggi con minacce per obbligarla a tornare insieme a lui. Gli episodi si sono verificati nei comuni di Pavia e Linarolo, generando forte preoccupazione nella vittima e costringendola a cambiare le proprie abitudini per la paura.

A seguito delle indagini, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha quindi emesso la misura di custodia cautelare in carcere. Il giovane è stato accompagnato presso gli uffici della Stazione di Belgioioso per l’identificazione e, successivamente, tradotto all’Istituto Penale Minorile Beccaria di Milano, dove rimane ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.