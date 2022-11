Si appoggia al muretto per ammirare il panorama e precipita: trovato morto il giorno dopo da un passante Un uomo di 54 anni è morto precipitando per quattro metri: si era appoggiato a un muretto per ammirare il panorama quando è caduto. La tragedia nella Bergamasca.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Una caduta di quattro metri è stata fatale per un uomo di 54 anni a Sarnico, lungo il fiume Oglio, nella Bergamasca. Nulla sono serviti i soccorsi: è morto sul colpo.

La prima ricostruzione dell'accaduto

Dalla prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo nella giornata di ieri domenica 20 novembre era in giro con la sua bici e stava rientrando a casa quando ha deciso di fermarsi qualche minuto per ammirare il paesaggio.

Come riporta Prima Bergamo, si è appoggiato con la sua mountain bike sul muretto di una villetta disabitata che dava sul panorama. Purtroppo però l'uomo è caduto accidentalmente ed è precipitato per oltre quattro metri nel giardino sottostante: inutile qualsiasi tentativo di soccorso.

Il cadavere è stato trovato solo il giorno dopo, oggi lunedì 21 novembre, da un passante che si è accorto del 54enne: la vittima era ancora vestita con gli abiti da ciclista.

Due escursionisti morti precipitati in montagna

Sempre nello stesso weekend due escursionisti di 33 e 35 anni hanno perso la vita cadendo in un dirupo mentre erano impegnati in una gita in montagna.

Alessandro Regazzoni, 33 anni, era uscito per una escursione sabato 19 novembre sul Pizzo Cavregasco, in provincia di Como, a 2.535 metri quando è precipitato in un canale.

I soccorritori lo hanno trovato dopo alcune ore in un dirupo: il corpo è stato possibile riconsegnarlo alla famiglia solo nel primo pomeriggio di domenica. A causa della zona molto impervia, il recupero non è stato facile.

Un uomo di 35 metri è morto dopo essere precipitato per circa cento metri mentre si trovava sul Pizzo Alto a Premana, in provincia di Lecco. Il 35enne era impegnato in un'escursione a 2.500 metri di quota con la fidanzata.

La ragazza però aveva deciso di ritornare a valle perché un po' stanca, mentre il ragazzo ha continuato la salita. Alcune ore dopo, non vedendolo tornare, la donna ha lanciato l'allarme ai soccorsi.