Si allontana dal lavoro per ordinare una pizza: a rischio sanzione la dipendente di una rsa La dipendente di una rsa ha ordinato una pizza durante l’orario di lavoro, lasciando così scoperto il posto per qualche minuto: ora rischia una sanzione.

A cura di Giorgia Venturini

Ha ordinato una pizza durante l'orario di lavoro, lasciando così scoperto il posto per qualche minuto. Ora una dipendente della casa di riposo rischia il posto. Tutto è accaduto nei giorni scorsi nella rsa Leopardi di Villastanza, nel Milanese.

Le ragioni della casa di riposo

Sull'accaduto è intervenuta in una nota la casa di riposo riportata da Prima Milano: "La questione non riguarda il consentire o meno ai lavoratori di consumare qualcosa di veloce come un panino (cosa che abitualmente fanno tutti), ma di un caso di abbandono del luogo di lavoro".

La struttura spiega che la dipendente lavora in un reparto dedicato agli ospiti in stato vegetativo "che necessitano di sorveglianza in quanto – in caso di malessere – non possono chiamare aiuto, ma deve essere l’operatore a rilevare la necessità di intervento – per andare a ritirare una pizza, ordinata tramite apposito servizio di consegna a domicilio e di consumarla in reparto".

Poi dalla rsa concludono: "Azione questa che certo non può farsi in 10 minuti e che comporta più di un’infrazione alle disposizioni di contratto collettivo". Per questo ora la dipendente rischia il posto di lavoro: la struttura infatti sta decidendo di formulare una sanzione conservativa ribadendo che non è vero che i propri dipendenti non possono allontanarsi per mangiare ma ci sono regole su come può avvenire l'allontanamento.

Le accuse alla struttura dei sindacati

Mentre qualche giorno da l'associazione sindacale autonoma Adl Varese aveva divulgato un comunicato divulgato mercoledì 9 novembre accusando la struttura di negare il diritto di poter mangiare una pizza da asporto nel turno pomeridiano. Poi invece la smentita e i chiarimenti della rsa.