Si allaga un condominio, intervengono i pompieri e trovano una donna morta in una vasca da bagno Una donna è stata trovata morta nella vasca di bagno di casa sua: il corpo è stato trovato perché alcuni vicini avevano segnalato la presenza di acqua sulle scale e nelle cantine del palazzo.

A cura di Ilaria Quattrone

È toccata una macabra scoperta ai vigili del fuoco intervenuti a Montevecchia, comune in provincia di Lecco. I pompieri erano intervenuti nella serata di ieri, venerdì 13 gennaio, in un condominio di via Belvedere perché alcuni residenti avevano segnalato acqua sulle scale e nelle cantine dell'edificio.

Una volta arrivati, si sono subito messi all'opera per cercare di capire l'origine della perdita. Appena hanno individuato l'appartamento, hanno notato che la finestra del bagno aveva le tapparelle sollevate. Sono entrati proprio da lì e hanno trovato il corpo di una donna di 92 anni nella vasca.

Chi è la donna trovata morta nella vasca

La vittima, così come riporta il quotidiano "Il Giorno", si chiama Rosa Spairani. Per lei non c'è stato nulla da fare: i medici e i paramedici del 118, che nel frattempo sono stati inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Leggi anche Scontro frontale tra due auto: donna muore sul colpo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Al momento della morte, l'anziana era sola in casa. I vicini, prima di allertare l'amministratrice del palazzo, hanno provato a suonare a casa della signora. Dopodiché, visto la mancata risposta, hanno allertato i vigili del fuoco e spiegato loro la situazione che hanno poi trovato il cadavere.

Sono stati così allertati anche i carabinieri. Al momento, l'ipotesi più certa è che la donna sia stata stroncata da un malore. Da un primo esame sul corpo, non sono stati trovati segni di violenza. Durante i rilievi, non sono stati riscontrati nemmeno elementi che hanno lasciato pensare a un coinvolgimento di terze persone.