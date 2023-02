Trovato il corpo mummificato di una donna: è morta da più di un mese Il corpo di una donna di 80 anni è stato trovato all’interno di una casa in via Vittorio Veneto a Milano: è morta da più di un mese.

È stato trovato il corpo di una donna in un appartamento di Milano: il cadavere era in avanzato stato di composizione e quasi mummificato. Si tratta di un'ottantenne, vedova e senza figli o altri parenti. Probabilmente si è trattato di un malore o comunque di una morte per cause naturali perché non sono stati trovati segni di violenza.

Nonostante questo, il pubblico ministero ha deciso di disporre l'autopsia. La vittima, così come riportato dal quotidiano Il Giorno, è Evangeline Vamvakis. Il cadavere è stato trovato in un appartamento di viale Vittorio Veneto, al civico 24: la donna aveva firmato un contratto d'affitto, della durata di quattro anni fa, un paio di anni fa. L'8oenne è uscita di casa un mese fa e poi è sparita nel nulla.

È stata la figlia della proprietaria di casa a trovare il cadavere

Puntuale con i pagamenti, è stata la figlia della proprietaria a scoprire il cadavere perché, preoccupata dal fatto che non aveva più sue notizie, aveva deciso di recarsi in quella casa. Ha bussato, non ha ricevuto risposta e per questo motivo ha deciso di aprire con le chiavi. Ha così trovato il corpo. Le forze dell'ordine hanno trovato l'abitazione perfettamente in ordine e chiusa dall'interno.

La data della morte risalirebbe a più di tre settimane fa. Anche se l'ultimo scontrino risale a dicembre 2022. Nessuno dei vicini di casa, ai quali la donna dava poca confidenza, si è accorto di nulla o ha sentito strani odori. L'ottantenne, nata a New York, era residente a Parigi e precisamente in Rue Saint-Guillaume. Il pubblico ministero di turno, Nicola Rossato, ha comunque deciso di disporre l'autopsia.