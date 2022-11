Si allaccia abusivamente alla rete elettrica per alimentare la piantagione di marijuana, 58enne denunciato Un uomo di 58 anni è stato denunciato perché si era allacciato abusivamente alla rete elettrica. Inoltre, come scoperto dai carabinieri, la usava per alimentare un capannone dove coltivava marijuana.

Era riuscito, con un cavallotto posticcio, ad attaccarsi a una vicina cabina dell'Enel. Da lì partiva un cavo elettrico che arrivava fin dentro al suo capannone, senza passare per alcun contatore, dove aveva allestito una piantagione di marijuana. Una volta scoperto dai carabinieri, è stato denunciato per furto di energia elettrica e traffico di sostanze stupefacenti.

L'allaccio abusivo

I carabinieri della stazione di Pieve Emanuele, nella città metropolitana di Milano, erano intervenuti nel pomeriggio di martedì 22 novembre per una segnalazione per un allaccio abusivo alla rete elettrica. Con loro c'era anche una squadra di vigili del fuoco, vista l'artigianalità dell'operazione.

Risalendo quell'allaccio, però, i militari sono arrivati fino a un capannone di via Nile Iotti. Questo risultava regolarmente affittato a un cittadino italiano di 58 anni, ma una volta entrati nella struttura hanno trovato la piantagione di marijuana.

La coltivazione e il sequestro

Una vera e propria serra nella quale erano coltivate sei piante di cannabis. I militari hanno sequestrato tutto, insieme a varie attrezzature utili per la coltivazione come lampade alogene e fertilizzanti.

Il proprietario era lo stesso 58enne che aveva preso in affitto al capannone. Un uomo già noto alle forze dell'ordine per il quale è scattata la denuncia in stato di libertà.

