Si aggira per il centro di Milano con un coltello puntato alla gola, attimi di paura per i passanti Un uomo è stato ripreso in video mentre si aggira per il centro di Milano con un coltello puntato alla gola. Arrivata la polizia, è stato caricato nella volante dopo un breve inseguimento.

A cura di Enrico Spaccini

Alcuni frame del video (Fonte: Welcome to Favelas)

Maglia nera, jeans scuri, capelli lunghi legati e un coltello puntato al collo. Un uomo girava così lungo corso Italia, tra zona Ticinese e il centro storico di Milano. In un video pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to Favelas, lo si può vedere camminare agitato in mezzo alla strada. Attimi di paura per i passanti che si sono tenuti ben distanti da quella lama, anche se l'uomo l'ha tenuta sempre appoggiata alla propria gola. Per calmarlo è stato necessario l'intervento della polizia, che lo ha prelevato e caricato nella volante.

In mezzo alla strada con il coltello alla gola

Non è chiaro se per fermarlo gli agenti hanno dovuto usare il taser, o meno. Il video che gira sul web termina con l'uomo che scappa dalla polizia passando dietro a un tram che impedisce di vedere l'epilogo di quella corsa. Quello che è certo, è che sono intervenuti almeno cinque agenti. L'uomo è stato comunque fermato poco dopo e portato via da quattro poliziotti. Era in evidente stato di agitazione: piazzato in mezzo alla carreggiata, gridava e inveiva contro i passanti manifestando intenzioni autolesionisti.

I primi utilizzi del taser

Un paio di mesi fa, un 27enne di nazionalità egiziana armato di taglierino si era arreso solo alla vista della pistola elettrica. Si stava aggirando nei pressi di un negozio nel quale era riuscito alcuni giorni prima a rubare un tablet. Forse voleva replicare il colpo ben riuscito, perciò il negoziante ha subito avvertito il 112. Alla vista delle divise, il 27enne si è dato alla fuga. Raggiunto in breve tempo e sentitosi ormai spalle al muro, ha estratto un taglierino minacciando gli agenti. Estratte le pistole elettrice, l'uomo ha deciso subito di arrendersi lasciando cadere l'arma a terra.