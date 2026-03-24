Si addormenta sul letto con la sigaretta ancora accesa, 60enne muore nell’incendio in casa

Foto di repertorio

Una 60enne è deceduta nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo in un incendio scoppiato nella sua abitazione a Castellanza (in provincia di Varese). Stando a quanto ricostruito la donna, Adele De Nuccio, si era addormentata sul letto con la sigaretta ancora accesa. Questa avrebbe bruciato prima le lenzuola e poi anche il materasso. La 60enne, che viveva sola, è stata trovata deceduta dai soccorritori allertati dai vicini. Probabilmente non si è accorta di quanto stava accadendo, prima perché addormentata e poi perché stordita dal fumo.

Vigili del fuoco, operatori sanitari e carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio sono entrati nell'appartamento di De Nuccio intorno alle 6 di sabato 21 marzo. Alcuni residenti di viale Lombardia di Castellanza avevano chiamato il 112 perché avevano visto del fumo uscire dall'abitazione della 60enne e la donna non rispondeva. Una volta entrati, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di De Nuccio, con la camera da letto devastata dalle fiamme.

Pare che la 60enne soffrisse d'insonnia e che da qualche tempo avesse iniziato ad assumere medicinali per potersi addormentare. Con ogni probabilità, la sera di venerdì 20 marzo si era coricata a letto dopo aver ingerito i farmaci e, mentre teneva ancora tra le dita una sigaretta accesa, si sarebbe addormentata. Il mozzicone cadendo sulle lenzuola avrebbe così appiccato le fiamme, che in poco tempo hanno avvolto il letto uccidendo De Nuccio. Poiché viveva sola, nessuno ha potuto chiedere aiuto in tempo. Oggi, martedì 24 marzo, verranno celebrati i funerali.