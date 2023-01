Si abbassa i pantaloni e tenta di violentare due studentesse davanti la Questura: arrestato Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Como con l’accusa di violenza sessuale, resistenza e violenza a pubblico ufficiale perché avrebbe tentato di violentare due studentesse universitarie a pochi passi dalla Questura.

Avrebbe provato a violentare due studentesse universitarie a pochi passi dalla Questura di Como: è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 24 gennaio. Le vittime sono riuscire a scappare e nascondersi proprio negli uffici della polizia. Gli agenti hanno rintracciato il presunto responsabile e lo hanno arrestato per violenza sessuale, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Le due ragazze si sono rifugiate in Questura

Le due ventenni sono entrate in Questura in uno stato di forte agitazione: ad assisterle c'era una poliziotta, alla quale hanno spiegato quanto avevano subito poco prima. Le ragazze si trovavano vicino al parcheggio della Santarella quando sono state avvicinate da un 33enne che si sarebbe abbassato più volte i pantaloni davanti a loro. Le avrebbe poi seguite fino all'entrata della Questura.

Gli investigatori hanno perlustrato la zona e, sulla base della descrizione che le due vittime avevano fornito poco prima, sono riusciti a individuare un 33enne. Lo hanno fermato e gli hanno chiesto di poter controllare i documenti. L'uomo però avrebbe iniziato a lanciare tutto gli oggetti che aveva nel suo zaino e avrebbe iniziato a insultare gli agenti cercando anche di scagliarsi contro lui.

Il 33enne è stato portato in carcere a Como

Per questo motivo, hanno utilizzato lo spray al peperoncino e poi lo hanno ammanettato. Dagli accertamenti è emerso che nei suoi confronti era stato disposto già un decreto di espulsione. Una volta in Questura, le ragazze hanno confermato che si trattava proprio di lui. Il 33enne è stato quindi arrestato e portato in carcere a Como.