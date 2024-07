video suggerito

Sharon Verzeni, uccisa a coltellate in strada: le telecamere potrebbero aver ripreso l’assassino Le telecamere di via Castegnate a Terno d’Isola (Bergamo) potrebbero aver ripreso l’assassino di Sharon Verzeni, la 33enne che è stata accoltellata nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Le telecamere installate in via Castegnate a Terno d'Isola (Bergamo) potrebbero aver ripreso l'assassino di Sharon Verzeni, la 33enne che è stata uccisa con diverse accoltellate in strada nella notte di martedì 30 luglio 2024. I carabinieri della compagnia di Zogno, coordinati dalla procura di Bergamo, stanno vagliando tutte le piste possibili per poter risalire al volto del killer. Hanno sequestrato anche i cellulari della donna e del compagno, con cui la vittima conviveva e che – al momento del delitto – si trovava in casa. I dispositivi saranno analizzati dai carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo al fine di trovare elementi utili a ricostruire le abitudini di Verzeni. Anche la casa della coppia e l'automobile sono state poste sotto sequestro.

La donna è stata uccisa con almeno sei coltellate: è stata colpita, poco dopo la mezzanotte, alla schiena e al torace. È riuscita a telefonare al 112 e chiedere aiuto, ma non è stata in grado di fornire una descrizione del responsabile o dove si trovasse. È stato un altro passante a dare le indicazioni necessarie ai soccorritori. Gli operatori sanitari del 118 l'hanno trasferita all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è poi morta in mattinata. Nei prossimi giorni sarà fissata l'autopsia.

In queste ore i carabinieri hanno ascoltato e continueranno ad ascoltare amici, parenti e conoscenti. Potrebbe essere ascoltato nuovamente il compagno della donna. Sembrerebbe che la 33enne, con studi da estetista e dipendente di un bar di Brembate, fosse solita camminare la sera. Attualmente non ci sono indagati. Gli investigatori hanno lanciato nella giornata di ieri, martedì 30 luglio, un appello: hanno infatti chiesto a chi abbia informazioni di contattarli. Ieri era stata sospesa la raccolta rifiuti, perché per la magistratura ci sarebbero potuti essere elementi utili alle indagini, ma oggi è ripresa: "Era un'iniziativa finalizzata a consentire la raccolta di eventuali indizi. L'attività è stata svolta e non c'era motivo di continuare con l'interruzione della raccolta", ha affermato il Comandante del reparto operativo dei carabinieri di Bergamo, Riccardo Ponzone.