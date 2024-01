Sharon, la bimba di 18 mesi uccisa dal compagno della madre: condannato all’ergastolo È stato condannato in via definitiva Gabriel Robert Marincat, l’uomo accusato di aver ucciso la bimba di 18 mesi Sharon: la piccola era la figlia della compagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato condannato in via definitiva Gabriel Robert Marincat, l'uomo accusato di aver ucciso la bimba di 18 mesi Sharon. Nelle scorse settimane, infatti, si è concluso il processo di fronte ai giudici della Corte di Cassazione di Roma. L'omicidio era avvenuto a Cabiate, in provincia di Como, l'11 gennaio 2021: Marincat era il compagno della madre. Gli Ermellini ha confermato la condanna all'ergastolo, che era già stata emessa sia in primo grado che in secondo grado.

In tutte e tre le fasi di giudizio, l'uomo era stato assistito dall'avvocato Stefano Plenzick: il legale ha sempre sostenuto la necessità di svolgere una perizia psichiatrica. Lo stesso Marincat aveva affermato di non aver capito i motivi della sua azione.

Nelle motivazioni dei giudici della Corte d'Appello era merso che l'uomo, il giorno dell'omicidio della piccola, era in casa da sola con la bambina: "l'aveva lasciata sola, senza nessuna assistenza" e "non ritenendo di allertare i soccorsi" nonostante avesse ammesso di averla ripetutamente colpita e nonostante la piccola non reagisse più.

Leggi anche Bimba di 2 mesi con bronchiolite muore in ospedale: disposti accertamenti

Sharon, proprio per le violenze dell'uomo, è morta all'ospedale di Bergamo: a nulla è valso il tentativo degli operatori sanitari di trasferirla d'urgenza e con un elicottero. Quando i soccorsi arrivarono, il 28enne aveva affermato che una stufetta era caduta dall'alto sulla testa della piccola. Aveva poi detto che la bimba aveva continuato a giocare e solo in tardo pomeriggio aveva avuto un malore.

Il medico legale aveva però sostenuto che le ferite non erano compatibili con attività ludiche. È poi emerso che c'erano stati maltrattamenti durati un'ora e mezza che si sono conclusi con la morte della piccola.