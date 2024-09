video suggerito

Sgozza il vicino di casa per i sacchi del pellet: chiesto il giudizio immediato per per Luciano Biffi La Procura di Lecco ha depositato la richiesta di giudizio immediato per Luciano Biffi, accusato dell'omicidio del vicino di casa ed ex assessore Pierluigi Beghetto.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 24 settembre, la Procura di Lecco ha depositato la richiesta di giudizio immediato nei confronti di Luciano Biffi, che è accusato di aver ucciso Pierluigi Beghetto, ex assessore, a Esine del Lario. L'uomo deve infatti rispondere dell'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

Il delitto è avvenuto il 21 aprile 2024. L'indagato e la vittima erano vicini di casa: i due avrebbero avuto un diverbio culminato poi nell'omicidio. Biffi avrebbe infatti sgozzato Beghetto con un falcetto da giardinaggio. Dopo averlo massacrato, ha chiamato i carabinieri chiedendo un loro intervento. I militari del comando provinciale di Lecco sono così intervenuti in via Dante.

Con loro, c'erano anche gli operatori sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso della vittima. Biffi è stato invece arrestato e portato in caserma. Interrogato dal pubblico ministero, ha subito confessato, ha poi spiegato di aver nascosto il corpo sotto una coperta e ha fornito la propria versione dei fatti.

La Procura ha quindi immediatamente chiesto e ottenuto la convalida di custodia cautelare in carcere. Nei giorni scorsi, come riportato in una nota stampa della Procura, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco ha rigettato la richiesta di incidente probatorio presentata dalla difesa di Biffi. L'avvocato che lo assiste aveva infatti chiesto di poter sottoporre il proprio cliente a tutti gli esami necessari a verificarne la capacità di intendere e di volere.

Oggi, invece, l'Accusa ha presentato la richiesta di giudizio immediato.